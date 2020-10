Estafas de phishing de Hacienda, Agencia Tributaria o Segurdad Social

La Agencia Tributaria recomienda también fijarse siempre en el número de teléfono o la dirección desde la que nos escriben y comprobar que son oficiales. En caso de que no lo sean, piden no abrir los mensajes y eliminarlos.

Pero ojo, porque estos timos también te pueden llegar por el móvil. En concreto, en forma de mensaje de texto en el que te prometen una “devolución de impuestos”. En esos SMS también suele haber faltas de ortografía y enlaces a webs no oficiales. Eso sí, a veces envían direcciones parecidas a las reales con la intención de engañarte, por lo que no te confíes incluso si la web parece oficial. Esos SMS intentan timarte usando frases como “has pagado la última factura dos veces” o “eres elegible para una devolución de impuestos”, todo con la intención de que pinches y de que facilites tus datos personales y bancarios.

Las cantidades de esos falsos reembolsos van cambiando, pero los mensajes tienen varias características que se repiten y que debes tener en cuenta para que no te timen. Por ejemplo, fíjate siempre en cómo están escritos ya que normalmente los casos de phishing tienen faltas de ortografía. Tampoco suelen dirigirse a ti por tu nombre y se envían siempre desde números y direcciones de correo electrónico no oficiales.

