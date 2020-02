Estafan a los ancianos temerosos del coronavirus fingiendo ser sanitarios y entrando en sus casas para robarles

“Tales actividades no tienen nada que ver con la Cruz Roja y los individuos que las llevan a cabo, aunque con acreditación, no pertenecen a nuestra asociación y tienen el único objetivo de entrar de manera ilegítima en los domicilios, con la intención de robar. Se ruego, por tanto, en el caso de recibir una visita, no permitir el acceso a la vivienda a estos individuos y contactar inmediatamente con las fuerzas del orden”, recomienda la organización.

El coronavirus mantiene a Italia en jaque este lunes, donde las autoridades confirmaron el pasado sábado las dos primeras muertes a causa del brote y los fallecidos ascienden ya a siete. No obstante, el Covid-19 no solo amenaza la salud de los ciudadanos, sino que estafadores y ladrones han aprovechado la ocasión para timar y robar a ancianos haciéndose pasar por técnicos sanitarios.

You May Also Like