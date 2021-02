Estafa cibernética, el delito de moda que saca los colores a la víctima

“El método man in the middle es probablemente uno de los tipos de fraude informático más peligrosos y difíciles de detectar. Cuando se es consciente del ataque probablemente ya será demasiado tarde”, indica Ignacio Castillo Castrillón, primer ejecutivo del bufete.

Las técnicas estrella en estas prácticas son las de suplantación de identidad o phishing o la conocida como man in the middle, la intervención de las comunicaciones, generalmente a través de internet o del correo electrónico, para robar información.

Los especialistas del bufete valenciano Castillo Castrillón destacan, además del evidente daño que estas estafas producen en las arcas públicas, “la sensación de inseguridad que transmiten”, motivo por el cual muchos de estos delitos no salen a la luz, especialmente en el caso de empresas privadas, que presentan la denuncia pero intentan que el incidente no trascienda.

You May Also Like