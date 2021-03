Estados Unidos ya aplicó más de 75 millones dosis de vacunas contra el coronavirus

La vacuna de J&J no requiere las extremas bajas temperaturas en el almacenaje como en el caso de Pfizer y Moderna, ya que no está basada en ARN mensajero, como sus predecesoras, sino en instrucciones codificadas en una cadena de ADN transmitida a la célula en un adenovirus, una técnica menos expuesta a deterioro.

El jefe de Estado, no obstante, advirtió de que “esta lucha todavía no ha concluido”: “ Aunque celebremos la noticia de hoy, pido a todos los estadounidenses: sigan lavando las manos, sigan manteniendo la distancia social, y continúen llevando mascarillas (…) Cuenten con mantener esta batalla en los próximos meses”.

You May Also Like