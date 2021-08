Estados Unidos y aliados, entre ellos Panamá, piden a talibanes que dejen salir del país a los afganos

Estados Unidos encabezó este domingo una demanda de más de 65 naciones, entre ellas Panamá, a los talibanes para que dejen a los afganos salir de su país y los responsabilizó de posibles abusos.

“Estados Unidos se une a la comunidad internacional al afirmar que los afganos y los ciudadanos extranjeros que deseen partir deben ser autorizados a hacerlo”, tuiteó el secretario de Estado Antonio Blinken mientras el Departamento de Estado divulgaba un comunicado firmado por sus cercanos aliados.

“Aquellos en posiciones de poder y autoridad en Afganistán tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas por la protección de la vida humana”, dice el comunicado conjunto.

The United States joins the international community in affirming that Afghans and international citizens who wish to depart must be allowed to do so. Roads, airports, and border crossing must remain open, and calm must be maintained. https://t.co/lsNdsPETsW

