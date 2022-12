Estados Unidos tiene un ‘barco’ vertical capaz de analizar las profundidades marinas

FLIP son las siglas de Floating Instrument Platform, una estructura pensada para la investigación que, si no sabes lo que es, probablemente pienses que se trata de un barco hundiéndose. Aunque hablemos hoy de ello, no es algo innovador, sino que se creó en 1962 por el Laboratorio de Física Marina de Scripps Oceanography para la Armada estadounidense , con el objetivo de aportar información de valor para guerras submarinas.

