Estados Unidos superó los 3 millones de muertos en un año por primera vez en la historia

Aunque no todavía no se conocen los datos para todo 2020, los CDC reportaron la semana pasada más de 81.000 muertes por sobredosis en los 12 meses hasta mayo , la cifra más alta jamás registrada en un periodo de un año.

Al principio de la epidemia, algunos se mostraron optimistas porque las muertes en accidentes de tránsito se reducirían cuando la gente dejara de ir en auto a trabajar o a eventos sociales. Los datos completos aún no están disponibles, pero los reportes anecdóticos sugieren que ese descenso no se produjo.

