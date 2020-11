Estados Unidos se prepara para la transición más caótica de su historia: qué consecuencias puede tener para la presidencia de Biden

Las diferencias entre esta elección y aquella son notorias. Para empezar, Bush se impuso en el Colegio Electoral por 271 a 266. Biden se está imponiendo por 290 a 217 . La suma no incluye Georgia, el único estado donde se está realizando un recuento, donde la diferencia a favor de Biden es muy superior a la que tenía Bush en Florida: son casi 15.000 votos. El candidato demócrata no solo podría permitirse perder Georgia. Incluso si se encontraran irregularidades en Pensilvania, el más grande de los que Trump cuestiona, y perdiera sus electores, sumaría 270, justo lo que necesita para ganar.

La referencia a la transición 2000-2001 no es casual, ya que es la única que podría compararse a la actual. Semanas después de los comicios en los que Bush obtuvo menos votos que el entonces vicepresidente Al Gore, pero dos electores más de los necesarios para ser presidente, la GSA seguía sin reconocerlo como mandatario electo . Claro, en ese caso el problema estaba concentrado en Florida. Quien ganaba el estado conseguía la mayoría en el Colegio Electoral, pero Bush aventajaba a Gore por apenas 500 votos, lo que dio lugar a un discutido recuento, en medio de la denuncia de que a muchas personas no se les había permitido sufragar.

James D. King, profesor de ciencia política de la Universidad de Wyoming, cree que los argumentos presentados por la GSA son “poco convincentes”. “Ninguna elección es oficial hasta que funcionarios autorizados certifican los resultados en cada estado y el recuento de los votos en el Colegio Electoral no es oficial hasta que los votos son certificados por el Congreso el 6 de enero. No obstante, la administración saliente ha cooperado con el aparente presidente electo en todas las elecciones recientes. Incluso en las de 2000 , cuando pasó más de un mes mientras se resolvían las cuestiones jurídicas y se oficializaban los votos en Florida, hubo cierto nivel de cooperación entre la administración Clinton y el equipo de Bush”, dijo a Infobae .

Sin embargo, Murphy insiste en que no hay un ganador oficial y afirma que por las demandas judiciales que presentó Trump en múltiples estados, hipotéticamente, se podrían revertir los resultados, aunque por alguna razón que los abogados republicanos no han podido brindar hasta ahora. Un vocero de la GSA sostuvo que están cumpliendo la ley, siguiendo “el precedente establecido por la Administración Clinton en 2000” .

Sin la aprobación de la GSA, el equipo del nuevo gobierno no puede ingresar a las oficinas federales para empezar a trabajar, ni recibir los fondos correspondientes . Como el presidente nombra directamente a su titular, si él no reconoce el triunfo de su adversario, difícilmente lo haga su subordinado a cargo de la GSA.

“Habitualmente, las transiciones se llevan a cabo de una manera muy profesional, con el presidente saliente actuando cordialmente y tratando de ayudar a la administración entrante , aunque sea del partido político contrario. La de 2008 fue una transición modelo, el gobierno de George W. Bush ayudó mucho al equipo de Barack Obama. En 2016, el Gobierno preparó libros con informes detallados y estuvo dispuesto a ayudar a la administración de Trump, pero esta no estaba bien organizada y no aprovechó al máximo los ofrecimientos de colaboración por parte de los funcionarios de Obama”, sostuvo James Pfiffner, profesor emérito de la Escuela de Políticas y Gobierno de la Universidad George Mason, en diálogo con Infobae .

Durante 20 años no volvió a haber una verdadera transición . Avalado por el éxito del New Deal para recuperar la economía, y luego por el estado de excepción en el que ingresó el mundo por la Segunda Guerra, Roosevelt fue reelecto tres veces y gobernó hasta su muerte, en 1945. Ese exceso fue el que derivó en la enmienda constitucional que fijó en dos el máximo de mandatos presidenciales. A Roosevelt lo sucedió su último vicepresidente, Harry S. Truman, que a su vez ganó las elecciones de 1948.

You May Also Like