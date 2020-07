Estados Unidos se asegura casi todo el suministro mundial de remdesivir, medicamento clave para el covid-19

“Nunca en mi carrera médica, nunca he conocido una situación en la que un solo país requiera el suministro completo de un medicamento para enfermedades potencialmente mortales, simplemente no tiene precedentes”, agregó.

El precio para el paciente típico de EE.UU. (aquellos con seguro privado o los programas gubernamentales de Medicare y Medicaid) será de US$ 520 por vial. Eso es un total de US$ 3.120 por un tratamiento de cinco días.

Gilead anunció en una carta abierta el lunes por la mañana que había decidido establecer un precio de US$ 390 por vial para los gobiernos de los países desarrollados. Un curso de tratamiento típico de cinco días incluiría seis viales, lo que equivaldría a US$ 2.340 por paciente, dijo Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead Sciences.

