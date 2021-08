Estados Unidos sale de la lista de viajes seguros de la Unión Europea

Sin embargo, los casos de covid-19 en Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas, a medida que la variante delta, altamente infecciosa, se propaga entre los estadounidenses no vacunados. Los casos de covid-19 entre los niños también están alcanzando niveles no vistos desde el invierno.

Las guías, que ahora también incluyen a Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y la República de Macedonia del Norte, no son vinculantes para los Estados miembros de la UE. Esto significa que sigue siendo competencia de cada país de la UE decidir si permite “viajes no esenciales a la UE a los viajeros totalmente vacunados”.

You May Also Like