Estados Unidos retira a 15 sociedades de la Lista Clinton, pero mantiene a los Waked

Las sociedades removidas a partir de este miércoles 21 de abril ya están disueltas. “Actualmente, no existen”, remarcó la embajada de Estados Unidos en Panamá. Se trata de Hermanos Waked, S.A., Franquicias Múltiples, S.A., Administración Millenium Plaza, S.A., La Gran Bodega, S.A., Rescates Marinos, S.A., Food Court Plaza Milenio, S.A., Inversiones MP, S.A., Panama Big Game Fishing, S.A., Urbanización Alhambra, S.A., Hacienda Paulista, HN y N Publicidad, S.A., AM Waked e Hijos, S.A., Inversiones del Atlántico, Ltd., Tatung Internacional, S.A. y Corporación Marítima de Colón, S.A.

