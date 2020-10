Estados Unidos registró más de 92.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia

Una persona con máscara facial camina por las calles de Washington, Estados Unidos, durante la pandemia de coronavirus. REUTERS/Leah Millis

Estados Unidos llegó este viernes a un nuevo récord de casos diarios de coronavirus -se registraron más de 92.000 infectados en las últimas 24 horas- y superó así los nueve millones de contagios reportados desde el inicio de la pandemia, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El país sufrió su peor semana en cuanto a transmisiones registradas, lo que ilustra un recrudecimiento de la tercera ola cuando faltan solo cuatro días para las elecciones presidenciales.

La nación más afectada del mundo, al menos en términos nominales, acumula 9.034.295 de infecciones, de acuerdo con el conteo en tiempo real de la universidad con sede en Baltimore. Además, la cantidad de personas que han muerto a causa del virus se acerca a los 230.000. Estados Unidos concentra así el 19,8 por ciento de los 45,3 millones de casos de la covid-19 en el mundo, y el 19,35 por ciento de los 1.185.200 fallecidos a nivel global.

Florida, el tercer estado con más casos y el cuarto con más muertes de Estados Unidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. EFE/EPA/ALEX EDELMAN/Archivo



El covid-19 se expande actualmente a mayor velocidad en el centro oeste del país, que el jueves llegó a un nuevo récord de infecciones diarias, con más de 91.000 casos en 24 horas.

Nueva York y otras partes del noreste también están experimentando un aumento preocupante de los contagios a medida que avanza el otoño.

Mientras, el presidente Donald Trump continúa la campaña para alcanzar a su rival demócrata Joe Biden, quien ha criticado la respuesta del virus del mandatario y lo aventaja en los sondeos.

Trump minimiza el virus incluso cuando el número de víctimas ha vuelto a acelerarse, y transita la recta final de la campaña con varios actos presenciales en los que raramente hay distanciamiento social o uso de mascarillas por parte de los asistentes.

Democratic U.S. presidential nominee and former Vice President Joe Biden waves during a drive-in campaign stop, in Des Moines, Iowa, U.S., October 30, 2020. REUTERS/Brian Snyder

En repetidas ocasiones ha dicho a sus partidarios que el virus se está yendo y que país está “doblando la curva”.

Según difundió este viernes su equipo, Trump tiene previsto realizar otros catorce mítines en tres días antes de poner fin a su campaña electoral de cara a las presidenciales. Los eventos tendrán lugar a partir de este sábado con cuatro mítines en diferentes ciudades del estado de Pensilvania. El domingo, el mandatario tiene previsto dirigirse a Míchigan, Iowa, Carolina del Norte, Georgia y Florida, mientras que el lunes volverá a Carolina del Norte, Pensilvania y Míchigan, además de desplazarse hasta Wisconsin.

Trump se encuentra a 7,8 puntos porcentuales del candidato demócrata y ex vicepresidente del país, Joe Biden, en las encuestas realizadas a nivel nacional sobre intención de voto, tal y como señala RealClearPolitics. Sin embargo, la carrera hacia la Casa Blanca está reñida.

El presidente se ha apoyado en gran medida en sus característicos mítines para acortar la distancia que le separa de Biden desde que se recuperó de a COVID-19 a principios de este mes. Sin embargo, su campaña ha quedado muy por detrás de la de su rival en la recaudación de fondos desde el pasado mes de agosto, lo que ha permitido a Biden ocupar la franja publicitaria en los ‘estados bisagra’, especialmente en la radio y la televisión.

Donald Trump en campaña en el Aeropuerto Internacional de Green Bay Austin Straubel, Wisconsin, Estados Unidos. REUTERS/Carlos Barria

Biden, por su parte, no ha llevado a cabo grandes mítines ni eventos de campaña debido a la pandemia de coronavirus, motivo por el que Trump ha sido criticado tanto a nivel local como nacional.

Con información de AFP

