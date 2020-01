Estados Unidos registra primer caso del ‘coronavirus’ cerca de Seattle

El enfermo, cuya identidad no ha sido desvelada, no visitó ninguno de los mercados de Wuhan, en China, de los que surgieron numerosos casos de afectados por el virus, pero sí viajó a esa región, informó a la prensa Nancy Messonnier, directora del departamento de enfermedades respiratorias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

