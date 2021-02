Estados Unidos: Quién es la congresista Marjorie Taylor Greene – EEUU y Canadá – Internacional

Este jueves, en un discurso en el Congreso, Greene aseguró que lamentaba “algunas de las palabras del pasado” , pero no se disculpó por su retórica violenta y racista. Intentó retratarse como una “estadounidense muy normal” que simplemente se hizo eco de teorías conspiratorias antes de llegar al poder y aseguró que esa visión ya no representa sus valores.

