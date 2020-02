Estados Unidos presiona a autoridades europeas y españolas para que excluyan a Huawei por completo de sus redes 5G

Preguntado sobre la decisión de varias telecos de excluir a Huawei únicamente de la parte sensible de la red, el conocido como núcleo o ‘core’, Strayer ha especificado que no es suficiente y que Washington apuesta por eliminarla por completo de las redes, porque en las partes ajenas al núcleo “todavía se produce computación”, por lo que es una fuente de “potenciales vulnerabilidades”.

“En China no hay imperio de la ley, no hay un sistema judicial independiente y el Partido Comunista chino puede ordenar a un proveedor como Huawei o ZTE a que realice acciones que no están en el interés de los ciudadanos españoles o de todo el mundo”, ha indicado Strayer.

