Estados Unidos presenta la escopeta antidrones más grande del mundo

La Policía Nacional lleva varios años en España con este tipo de armas para poner freno a los drones que vuelan por zonas no autorizadas, mientras tanto, Estados Unidos ha decidido crear la escopeta antidron más grande del mundo gracias a la compañía DroneShield , ya que no quería sentirse inferior al resto de industrias.

Los drones parece que se han convertido en los nuevos juguetes de los adultos, y quién no lo sepa todavía, se necesita una licencia para poder conducir estos vehículos aéreos no tripulados. La gran demanda de estos dispositivos ha traído como consecuencia la creación de escopetas antidrones por parte de las fuerzas de seguridad y ejércitos a nivel internacional .

