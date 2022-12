Estados Unidos pide a la Justicia que bloquee la compra de la firma de videojuegos Activision por Microsoft

Tras conocerse el anuncio de la FTC, las acciones de Activision en Wall Street sufrieron un claro bajón , aunque no tardaron en recuperar parte de las pérdidas y a falta de 45 minutos para el cierre de la bolsa retrocedían un 1,40 %. Las de Microsoft, mientras tanto, no vieron un impacto demasiado grande y a falta de tres cuartos de hora para el sonar de la campana ganaban un 1,10 %.

En los últimos meses, Microsoft ha tratado de apaciguar a los reguladores con algunas medidas , por ejemplo ofreciendo acceso a Sony al juego Call of Duty por un periodo de diez años o llevarlo a las consolas de Nintendo, donde ahora no está disponible, si se cerraba la compra.

Con la compra de Activision, apunta la FTC, podría hacer lo mismo con algunos de los títulos más populares del mundo como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo y Overwatch, que actualmente se ofrecen para distintos dispositivos. También tendría capacidad par a manipular los precios de Activision, retrasar el acceso a juegos para otras plataformas o degradar la experiencia de juego en otras consolas.

