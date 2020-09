Estados unidos no puede violentar la justicia guatemalteca en caso de los diputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

Cuesy recordó algunos casos que se han dado en Guatemala de personas que han sido solicitadas por EE.UU , como fue el del expresidente Alfonso Portillo y la exvicepresidente Roxana Valdetti, en los cuales hasta que no exista recurso pendiente, no se podrá atender este tema.

Añadió que Estados Unidos es un Estado respetuoso del Derecho. “Dios guarde el día que alguien diga que el país norteamericano incumplió la Ley, si ellos son los que las cumplen y no les gusta verse como que las incumplen, en este caso no podrán incumplir ni aplicar ese poder coercitivo” , exclamó.

