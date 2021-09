Estados Unidos: Joe Biden se estrella contra el muro del Supremo | Internacional

Desde el año 2010, cuando el Supremo dictaminó que se eliminaran los límites a la financiación electoral, dejando que las empresas privadas pudieran aportar fondos ilimitados para apoyar u oponerse a los distintos candidatos políticos, el tribunal se hizo más importante para el votante demócrata. Cómo puedan afectar todas las sentencias de la máxima autoridad judicial al devenir de los comicios de 2022 y la suerte que corra entonces el partido de Joe Biden puede estar vinculado a esa norma no escrita por la que los votantes que se declaran no satisfechos con las decisiones del Tribunal Supremo están más motivados para acudir a las urnas en comparación con los que lo están.

Al infierno legislativo que vive la Casa Blanca, con un Senado recalcitrante que le impide avanzar en su agenda, se le acababa de sumar el máximo tribunal, que parece destinado a realizar el trabajo que no logra hacer el Congreso, incapaz de aprobar una reforma migratoria, sacar adelante leyes que no restrinjan el voto de las minorías o mantener la moratoria a los desahucios en tiempos de pandemia. El Supremo ha ido derribando los pilares sociales impulsados por el mandatario demócrata a base de procedimientos de emergencia conocidos como shadow dockets , un término legal que describe las medidas que adopta el tribunal sin que haya una exposición oral de sus argumentos.

Al presidente de Estados Unidos no paran de surgirle problemas: al desastre de la salida de Afganistán se le sumó la furia del huracán Ida y la variante Delta del coronavirus se erigió a finales de agosto como una amenaza real a la recuperación económica de Estados Unidos. Cuando parecía que la presidencia de Joe Biden no podía sufrir más reveses que empañaran su enérgico inicio, el Tribunal Supremo conservador que nació durante la Administración de Donald Trump ha demostrado ser un muro infranqueable frente a las políticas del demócrata.

You May Also Like