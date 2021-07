Estados Unidos investiga presunto uso de sociedades panameñas para evadir impuestos

Dijo que el hecho de que una personas de otro país no haya cumplido sus obligaciones no hace responsable a la firma. Comentó, además, que a los clientes se les informa sobre la obligación de reportar la existencia de cuentas en Panamá o cualquier parte del mundo a las autoridades fiscales de Estados Unidos y se releva a la firma de cualquier responsabilidad por no pagar sus impuestos.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que se busca rastrear las entregas de mensajería y las transferencias entre Grupo POLS y sus clientes, para identificar a aquellos que hayan utilizado los servicios de este grupo para crear o controlar activos y entidades extranjeras para evitar el cumplimiento con las obligaciones fiscales en Estados Unidos. Entre las entidades a las que se solicitará información están bancos como HSBC, Citibank, Wells Fargo, Bank of America e incluso la Reserva Federal de Nueva York, así como empresas de paquetería como FedEx, DHL y UPS. La nota del Departamento de Justicia deja claro que las citaciones no implican que estas compañías hayan hecho algo malo, sino que se busca información sobre posibles violaciones a las leyes estadounidenses por parte de individuos cuya identidad se desconoce.

