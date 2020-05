Estados Unidos habría superado los 100.000 muertos por coronavirus semanas antes de lo que anunció

En una opinión, el presidente del Supremo, John Roberts , apuntó que las restricciones en California se aplican también a las congregaciones no religiosas de personas, por lo que no suponen una amenaza a la libertad de culto.

Aun así, hay casos como el de Missouri, donde las autoridades sanitarias buscan a “un gran número de personas desconocidas” que podrían haber acudido a fiestas en piscinas en el área de Lake of the Ozark el fin de semana pasado, después de que una persona haya dado positivo en la prueba de Covid-19, informaron este sábado medios de comunicación locales.

Es probable que no todas esas 26.000 muertes fueran ocasionadas directamente por el coronavirus, ya que pueden incluir a gente que pereció como consecuencia de la epidemia , como aquellos que no acudieron a ver al médico por otras enfermedades por miedo a contraer COVID-19 en el hospital.

You May Also Like