Listo el primer once de Estados Unidos para el debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gregg Berhalter manda el siguiente 11 a buscar los primeros tres puntos: Matt Turner (P), Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams (C), Yunus Musah, Tim Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic .

You May Also Like