Estados Unidos extiende las restricciones de viaje hasta el 21 de agosto

Estados Unidos ha estado limitando los viajes no esenciales a lo largo de ambas fronteras desde el inicio de la pandemia y extendiendo estas restricciones mensualmente. Las restricciones no se aplican al comercio transfronterizo, los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales, así como a las personas que viajan con fines médicos o para asistir a la escuela, entre otros.

You May Also Like