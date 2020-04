Estados Unidos explora la posibilidad de que el coronavirus haya comenzado en un laboratorio chino, no en un mercado

“El Partido Comunista Chino no dio acceso a los estadounidenses cuando lo necesitábamos en el momento más oportuno al principio”, dijo Pompeo a principios de esta semana. “Entonces sabemos que tienen este laboratorio. Sabemos sobre los mercados húmedos (de alimentos frescos). Sabemos que el virus en sí se originó en Wuhan. Así que todas esas cosas se unen. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, y esto es de lo que hablaba el presidente hoy. Necesitamos tener las respuestas a estas cosas”.

The Washington Post ha informado sobre cables del Departamento de Estado de 2018 que demuestran preocupaciones sobre la seguridad y la gestión del biolab del Instituto de Virología de Wuhan. Cuando se le preguntó acerca de esos cables, el secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha seguido llamando al coronavirus el “virus Wuhan”, no los descartó, pero tampoco dijo que mostraran ningún vínculo legítimo con covid-19.

“Solo diría, en este momento, que no es concluyente, aunque el peso de la evidencia parece indicar un origen natural. Pero no lo sabemos con certeza”, dijo Milley a los periodistas el martes.

You May Also Like