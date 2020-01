Estados Unidos e Irán: un barril de crudo a punto de estallar

Irán, buscará la forma de responderle a los Estados Unidos. No lo hará soldado contra soldado, si no como lo ha hecho por 40 años, de forma indirecta. Esto puede incluir acciones terroristas, atacantes suicidas, sabotajes petroleros o actos similares. A menos que la situación cambie radicalmente en lo próximos meses, lo que se avecina es una tempestad de incertidumbre y riesgo. Aquí no habrá finales felices, justo antes de que aparezcan en la pantalla los créditos finales.

Desde que Estados Unidos logró consensuar , junto con sus aliados europeos de la OTAN, y otros actores un paquete de estrictas sanciones económicas y políticas contra Irán, en las últimas décadas, la tensión entre ambas naciones no había llegado a est os niveles de crispación. Irán no está solo. En Oriente Medio tiene el apoyo del Líbano y Siria, y fuera de la región, Rusia, China, Pakistán y Corea del Norte son, de alguna forma, un respaldo.

