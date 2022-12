Estados Unidos dice ahora que el pacto nuclear con Irán ya no está en su agenda

No obstante, el funcionario subrayó que el Gobierno de Biden todavía considera que “la diplomacia representa la forma más eficaz” para evitar que Irán se haga con un arma nuclear. La UE continúa tratando de rescatar el acuerdo , si bien los ministros de Exteriores del bloque lamentaron recientemente que Irán “no haya tomado las decisiones necesarias y no haya dado los pasos necesarios” para avanzar en la negociación.

La Unión Europea presentó en agosto pasado un texto definitivo para revivir el pacto, que fue apoyado por Washington, pero Irán lo rechazó en septiembre y puso como condición que la ONU cierre una investigación sobre el hallazgo de trazas de uranio no declaradas. Price detalló que “hace varios meses que el pacto nuclear ya no está en la agenda” y señaló que desde septiembre la prioridad de Washington es la defensa de los manifestantes iraníes.

