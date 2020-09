Estados Unidos dice a la Unión Europea que negociar con Maduro ‘no es la solución’ para Venezuela

“Esperamos que ese mensaje sea realmente claro para nuestros socios internacionales, y específicamente para el alto representante Borrell, para que comprenda que no se trata de personas que van a celebrar elecciones libres y justas. Son asesinos. Son tiranos. Son terroristas. No deberíamos estar negociando con ellos”, dijo Filipetti.

Carrie Filipetti , subsecretaria adjunta en la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que la comunidad internacional no debería enfocarse en discutir el aplazamiento o no de las elecciones legislativas en Venezuela, convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de línea oficialista.

