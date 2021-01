Estados Unidos deporta a recién nacidos estadounidenses de madres inmigrantes

Pero esta decisión no afectaba a los adultos , como los entrevistados por The Intercept, tres madres solicitantes de asilo que cruzaron la frontera mientras estaban embarazadas y que dieron a luz en hospitales de EE UU, por lo que sus hijos son legalmente ciudadanos estadounidenses, aunque no por eso dejaron de ser expulsados del país poco después de nacer y sin recibir su documentación de ciudadanía.

You May Also Like