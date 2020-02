Estados Unidos debe aplicar impuesto digital

“No sé cuál será el próximo ‘shock’, puede que sea el coronavirus , pero no hay nada realmente obvio ahí fuera como fue la burbuja inmobiliaria. Lo que me preocupa es que no tenemos una buena manera de responder”, asevera, al tiempo que dice desconocer el impacto que llegará a tener la epidemia en el crecimiento económico global.

“A España le hubiera ido mucho mejor si nunca se hubiera sumado al euro. Esa hubiera sido la decisión acertada pero no se consideró en su momento (…) Ahora no podría decir con una buena conciencia que España debería abandonar el euro”, afirma el Nobel de Economía 2008 , que añade que salirse ahora es inviable porque tendría un coste inmenso, ya que provocaría una enorme crisis financiera.

You May Also Like