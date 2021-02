Estados Unidos da vía libre a los empleados de Amazon para que formen su primer sindicato

La razón que la firma que dirige Jeff Bezos argüía para detener el proceso electoral era un tecnicismo sobre qué constituye y qué no un brote de coronavirus, puesto que en caso de que se considerase que actualmente no hay un brote activo en Alabama, el voto debería organizarse de forma presencial en lugar de por correo.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE.UU. decidió que la solicitud del gigante del comercio electrónico para detener el procedimiento con base en el hecho de que vaya a celebrarse por correo y no de forma presencial no estaba justificada y reafirmó el inicio de las votaciones para el 8 de febrero.

