Estados Unidos da un portazo al programa de acceso mundial a la vacuna contra el coronavirus | Internacional

En un principio hubo reticencia del Gobierno estadounidense a desmarcarse de la Covax y darle la espalda a la diplomacia sanitaria, pero luego se instaló la idea de que Estados Unidos tiene suficientes candidatos a vacunas en ensayos clínicos, por lo que puede hacerlo solo, según dijeron, bajo anonimato, un funcionario de la Administración y un ex alto funcionario a The Washington Post . Sin embargo, como remarcó Simao en su comparecencia el 17 de agosto, aún no se sabe cuál será el candidato exitoso.

