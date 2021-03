Estados Unidos critica campaña de Pekín contra empresas extranjeras

Estados Unidos condenó la “campaña” de China para boicotear las marcas estadounidenses, europeas y japonesas que se niegan a utilizar el algodón de Xinjiang para no fomentar el “trabajo forzado” de los musulmanes uigures. Estados Unidos condena la campaña impulsada por la República Popular de China en las redes sociales y el boicot de compañías y consumidores a firmas estadounidenses, europeas y japonesas por su decisión de no utilizar (el algodón de) Xinjiang debido al trabajo forzado, dijo Jalina Porter, una portavoz del Departamento de Estado.

