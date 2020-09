Estados Unidos buscaría actuar de facto en Guatemala por el caso de los diputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

“El dilema en Panamá es que se interpreta el traslado de los Martinelli Linares como una situación de culpabilidad, algo que es incorrecto, ya que el trasladarse de Guatemala a Estados Unidos, ya sea cumpliendo con el procedimiento o no, esto no implica un estatus de culpabilidad, implica sencillamente el inicio de un nuevo proceso al cual ellos pudieran estar sometidos” , explicó.

You May Also Like