Estados Unidos: Biden tropieza tres veces al subir las escaleras del avión presidencial | Internacional

Tras el pequeño percance, el mandatario estadounidense subió rápidamente hasta el final de la escalera y se dio la vuelta para hacer el saludo militar antes de entrar en el avión. En el equipo de Biden restaron importancia a los tropiezos. El presidente ”está bien al cien por cien”, dijo a los periodistas a bordo del avión Karine Jean-Pierre, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, quien subrayó el viento que hacía este mediodía en la base de la fuerza aérea de Andrews (Maryland), de donde parte habitualmente el Air Force One. “Casi me caigo yo misma al subir las escaleras”, apuntó la portavoz, que destacó una vez más que el presidente está bien después del tropiezo. El mandatario de Estados Unidos y la vicepresidenta, Kamala Harris, viajan a Atlanta para reunirse con estadounidenses de origen asiático, tres días después de los tiroteos que dejaron ocho muertos en salones de masajes asiáticos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, tropezó este viernes tres veces al subir las escaleras del avión presidencial, el Air Force One, que lo lleva de visita a Atlanta. Como han mostrado las imágenes de su partida, Biden perdió el equilibrio una primera vez cuando subía las escaleras agarrado con la mano derecha a la barandilla, y no llegó a caerse, pero sí tuvo que apoyar la otra mano en el suelo. Después, volvió a tropezar otras dos veces seguidas, y en la última de ellas acabó cayendo de un lado, aunque se reincorporó inmediatamente.

