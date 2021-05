Estados Unidos apoyará exención de las patentes de vacunas en la Organización Mundial de Comercio

EE.UU. no es el único país que hasta ahora se había resistido a apoyar la exención. La Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Suiza, Brasil y Noruega también se resistían al impulso. No obstante, los partidarios de la exención argumentan que el liderazgo de EE.UU. en el tema podría ayudar a influir en otros países que muestran resistencia. La aprobación de la exención se dará tan pronto como los Estados miembros logren llegar a un acuerdo.

Las acciones de Moderna Inc., Pfizer Inc. y BioNTech SE cayeron ante esta noticia. Novavax Inc., que también está desarrollando una vacuna contra la Covid-19, estaba igualmente a la baja.

You May Also Like