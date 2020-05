Estados Unidos amenaza con sanciones a China si implanta la nueva ley de Seguridad en Hong Kong | Internacional

“Me cuesta ver cómo Hong Kong puede seguir siendo el centro financiero asiático en el que se ha convertido si al final China toma el control. A mí me parece un gran error por parte de Pekín. La comunidad financiera no se quedaría en ese lugar”, indicó Robert O’Brien en otra entrevista, en la CBS, recogida por AFP. “China depende del capital del resto del mundo”, añadió. “Si pierden el acceso a ello, a través de Hong Kong, el golpe que se llevarían Xi Jinping y el Partido Comunista chino sería tremendo”.

