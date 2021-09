Estados Unidos alertó que mujeres y niñas que fueron evacuadas de Afganistán fueron obligadas a casarse antes de huir

Los talibán han prometido que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en 2001, durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la ‘sharia’ o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta. Las protestas protagonizadas por mujeres se han trasladado este viernes a Kabul, donde han salido a la calle para luchar nuevamente por sus derechos.

