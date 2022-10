Estados Unidos acusa a dos ciudadanos chinos de espiar en favor de Huawei | Internacional

En octubre de 2021, el supuesto funcionario corrupto envió a Wang y He una página de un supuesto documento clasificado como “secreto” en el que se mencionaba la intención de presentar cargos y detener a dos personas residentes en China. He respondió que eso era “exactamente lo que estaba buscando”. Un mes después, tras haber pagado los bitcoins, le contó al agente (identificado en los documentos de Justicia como GE-1) que la compañía “no me ha comentado nada específicamente, pero es muy obvio que están muy interesados” en obtener más páginas del supuesto documento.

Los dos sospechosos chinos creían que habían reclutado al funcionario para su causa desde 2019. En realidad, se trataba de un agente doble que trabajaba para el FBI. En septiembre de 2021, He y Wang le pidieron información sobre las reuniones que este agente decía mantener con la oficina del fiscal del distrito Este de Nueva York. En particular, querían saber qué empleados de la compañía habían sido interrogados por los fiscales. También les interesaba lo que tuviera que ver con la estrategia de los fiscales para el juicio, las pruebas que la fiscalía hubiera conseguido y la lista de testigos.

Según los datos desvelados este lunes, He y Wang pagaron 41.000 dólares en bitcoin a un funcionario estadounidense para que robara documentación relacionada con la investigación en torno a una “compañía global de telecomunicaciones acusada en un caso judicial abierto”. Justicia no revela el nombre de la empresa, pero los datos coinciden con los de Huawei, el gigante tecnológico con sede en Shenzhen.

