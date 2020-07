Estados de EE.UU. advierten sobre misteriosos paquetes – CNN

Si eres blanco de una estafa de cepillado, eso no significa necesariamente que tu información personal haya sido comprometida más allá de tu nombre y dirección, dijo Hutt. Y en el caso de estos paquetes de semillas, hasta ahora no ha habido ningún informe o evidencia que indique que las personas hayan sido hackeadas.

Los funcionarios no han confirmado con certeza si estos paquetes son un ejemplo de “cepillado”. Pero parece ser una posibilidad probable dado que la mayoría de los destinatarios dicen que no ordenaron los artículos, dijo Katherine Hutt, directora de comunicaciones del Better Business Bureau.

“En este momento, no tenemos ninguna evidencia que indique que esto sea algo más que una ‘estafa de cepillado’ donde las personas reciben artículos no solicitados de un vendedor que luego publica críticas falsas de los clientes para aumentar las ventas”, dijo el USDA en un comunicado el martes.

No está exactamente claro quién está detrás de los paquetes o cuál es su intención, pero la teoría principal es que son parte de una “estafa de cepillado”, cuando los vendedores externos envían a las personas artículos que no ordenaron y escriben elogiosos comentarios en su nombre.

