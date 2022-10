Estado y cotizantes deberán sacrificarse

El primer nivel sería no contributivo, destinado a las personas que no cotizaron en toda su vida. Algo muy parecido al subsidio de $120 al mes a los mayores de 65 años que hoy ofrece el Estado.

El dinero no alcanza. A juicio del actuario Dino Mon, el Gobierno no podrá evadir aportes por $1,000 millones al año, mientras que otros $1,400 millones se conseguirían a través de cambios en los parámetros del sistema.

You May Also Like