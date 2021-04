Estado mafioso: atracos e impunidad

En medio de las precariedades que enfrenta el pueblo humilde y trabajador, el Gobierno sigue mirando solo a la patronal. El ministro de Salud llamó a las empresas privadas interesadas a traer vacunas anti-COVID, planteamiento que venían promoviendo los sectores de poder económico y que dejaron sentado en su propuesta de transversalidad número 3, (Ver “Propuesta para reactivar la economía”, Conep, abril 2021). La garantía de los controles de salubridad se deja en la iniciativa privada, al menos así lo deja entrever el ministro de Salud: “Las compañías están en su libertad de hacerlo, solo pedimos que no traigan vacunas a Panamá, si no tienen la documentación que les garantice que son seguras para la población”. Es decir, pese a que la epidemia demostró lo negativo del desmantelamiento de la salud pública, Gobierno y empresarios insisten en colocar la salud en el mercado, atentando contra el derecho a la vida digna del pueblo.

