“Estábamos convencidos de que tu llegada iba a marcar una época”

El presidente blanco quiso hacer hincapié en la carrera de Ramos en el equipo de la capital. “En todo este tiempo has trazado una de las trayectorias más espectaculares de toda la historia de nuestro club” , aseguró. “Durante años has sido una referencia para nuestros aficionados y eres ya, sin duda, una de las leyendas del Real Madrid ”, continuó. “Los madridistas te llevaran siempre en su corazón”.

