‘Estaba tranquilo en casa y me hicieron esa oferta’, Flor Meléndez

A sus 74 años y varios meses después de haber superado un contagio de coronavirus, el puertorriqueño Flor Meléndez tomará las riendas de la Selección Nacional de Baloncesto de Panamá.

Será el segundo ciclo de Meléndez al frente del quinteto panameño al que ya dirigió en un Premundial allá por 1991.

“Estaba aquí tranquilo en casa y (de Panamá) me hicieron esa oferta. Imagínate, aceptamos el proyecto. Estamos bien contentos con esto”, confesó Meléndez al diario boricua Primera Hora. “Soy un trabajador. Esto es lo que me encanta y lo que tengo siempre en la mente. Estoy siempre disponible. No soy un retirado. Tengo mucho por trabajar, muchos planes. Donde me pidan siempre voy a tratar de ir”, agregó el veterano técnico, quien también ha dirigido a Argentina y Puerto Rico.

Fepaba lo confirmó

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) confirmó a Meléndez como su nuevo técnico la tarde del martes. Él llegará al país el 7 de febrero y sus primeros dos encuentros con la selección serán a finales de febrero en la tercera y última ventana clasificatoria a la AmeriCup2022, por jugarse en Colombia.

El domingo 21 de febrero Panamá se medirá a Brasil y al día siguiente, lunes 22, lo hará ante Uruguay, en el Coliseo Evangelista Mora.

“Siempre tuvimos en mente a Flor desde el 2015. Es una persona que respetamos mucho y en la parte profesional va a encajar mucho con este equipo”, dijo Jair Peralta, presidente de Fepaba.

“Necesitábamos un técnico que nos pusiera a defender y luego a correr, así que confiamos mucho en su experiencia”, agregó Peralta.