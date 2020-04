“Estaba sangrando…”: Kim Kardashian rompi el silencio y dio detalles de la pelea con Kourtney

A lo largo de los aos, Kim Kardashian y sus hermanas demostraron que son las reinas del espectculo a nivel internacional, al volver con el Reality Show que llev a la fama a toda su familia.

En los ltimos das se hizo viral la discusin que mantuvo la pareja de Kanye West con su hermana mayor. Luego de que la pelea tuvo ribetes de picos, Kourtney tom la decisin de salirse de Keeping Up With The Kardashians.

Pero tras la polmica, Kim Kardashian rompi el silencio y aclar todo, explicando que su hermana llegaba con mala actitud para grabar los episodios y siempre se desquitaba con los que estaban presentes.

A partir de este problema comenzaron a surgir rumores sobre la relacin de la modelo estadounidense y su hermana, es por eso que hizo una aparicin en el programa de Jimmy Fallon para revelar qu suceder con el Reality.

A todo esto, la exitosa empresaria hablo de su reaccin diciendo que: Realmente nunca recurro a la violencia como esa, pero ella me rasgu tan fuerte, ustedes no vieron, pero estaba sangrando. Entonces, cuando mir mi brazo y vi que me haba araado, solo me acerqu y la abofete.

Por otra parte, la modelo de 39 aos explic que cuando Kris Jenner vio las imgenes comenz a llorar, ya que la situacin se puso muy tensa y lleg a un escandaloso final.

Lo cierto es que despus de la pelea que tuvo Kim, el Reality cerr la produccin durante una semana y un tiempo despus se dio a conocer que Kourtney abandonaba el show.