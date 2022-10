“Estaba dudando sobre publicar estas cosas porque se juzga mucho”

Más allá de publicar su día a día, Laura Escanes también transmite en Instagram la importancia de cumplir con un estilo de vida saludable. A la modelo le gusta cuidarse, y por ello presta atención a prácticas como el deporte. Eso sí, no solo se apoya en esto para sentirse bien, ya que también apuesta por los tratamientos estéticos.

Así lo ha demostrado la influencer este viernes en sus stories de la red social, donde ha publicado dos vídeos recibiendo un tratamiento para su piel en una clínica de confianza. Eso sí, ha admitido que este tipo de decisiones suelen ser cuestionadas.

“Estaba dudando si publicar o no estas cosas porque se juzga mucho dentro de la medicina estética y al final es importante confiar e ir a un médico de confianza”, ha opinado.

Laura Escanes publica un vídeo desde una clínica estética. INSTAGRAM / LAURAESCANES

La empresaria siempre suele buscar tiempo para cuidarse, lo que la ayuda a sobrellevar la complicada etapa que arrastra tras su ruptura con Risto Mejide. La expareja anunció su separación hace apenas un mes y, desde entonces, se ha enfrentado a todo tipo de comentarios.

“¿Por qué solo me llegan mensajes a mí sobre mi hija? ¿Por qué la gente no se alarma cuando ve a un padre salir o viajar por trabajo? ¿Por qué me estoy llevando todos los titulares machistas yo? Me voy a ahorrar lo que pienso”. Así se quejaba Escanes la pasada semana de los mensajes que recibe sobre su papel como madre.

Además, en las últimas semanas se la ha relacionado con un trabajador del programa televisivo El cazador, así como con el youtuber Mister Jagger. No obstante, la modelo niega todas las informaciones referidas a su vida sentimental.