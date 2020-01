“Estaba con un entrenador personal”

“¿Las vacaciones de Neymar? No, eso no me molesta. Las vacaciones están hechas para aprovecharlas” , afirmó en la conferencia de prensa previa a su partido de Copa contra el modesto Linas-Montlhery .

Las vacaciones navideñas de Neymar Junior levantaron ampollas entre la afición del Paris Saint-Germain , que vieron cómo la estrella de su equipo protagonizaba bailes tanto en escenarios como en la fiesta de fin de año que organizó en una mansión de lujo. No obstante, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel , restó importancia al asunto y aseguró que no le preocupan los excesos del brasileño.

