“Puedo decir con satisfacción que esta vez también me he librado”, dijo el líder de Forza Italia a los numerosos periodistas que le aguardaban, tras reconocer que “esta ha sido la prueba más peligrosa de mi vida”.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha abandona el hospital San Raffaele de Milán donde ha estado ingresado once días a causa de una neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

