esta versión no oficial de WhatsApp esconde un virus que toma el control de tu móvil

Sin ir más lejos, en 2015, existió una versión maliciosa similar a WhatsApp Pink que, en vez de cambiar el color la interfaz a rosa, la ponía de color azul. No obstante, esta aplicación no solo no cumplía con las modificaciones prometidas, sino que emitía cuestionarios y suscribía a las víctimas a servicios de pago.

Esta no es la primera supuesta versión especial de WhatsApp que aparece por Internet. La aplicación de mensajería tiene múltiples apps que ofrecen modificaciones a los usuarios que no están presentes en la versión legítima. A través de la promesa de estos cambios, los ciberdelincuentes aprovechan para obtener un beneficio.

You May Also Like