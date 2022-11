“Está usando el invierno como arma”

Sobre el apoyo militar, Stoltenberg ha explicado que hay negociaciones en marcha para dar nuevos sistemas antiaéreos , un debate que ha cobrado aún más relevancia por el incidente registrado en Polonia con un misil ucraniano que alcanzó el territorio aliado matando a dos personas. Para Stoltenberg no se trata de dar nuevos sistemas a Kiev, como las baterías Patriot que hasta ahora los aliados no han desplegado en Ucrania, sino de garantizar que los existentes cuentan con suficiente munición y componentes para ser operativos.

You May Also Like