Esta semana harán pruebas a las personas vacunadas en las jornadas clandestinas

El nombre de esta persona surgió en la audiencia del pasado 13 de junio, cuando un juez de garantías imputó cargos a Pérez Escudero por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión y legalizó su detención. Ese día el abogado del vacunador dijo que su cliente tenía información sobre Aron, pero el juez del caso le ordenó no dar más detalles, ya que esa persona no estaba presente en la audiencia ni tenía abogado defensor.

